Российские войска продолжают выполнять боевые задачи в рамках спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
Отмечается, что украинские военнослужащие массово бегут со своих позиций на разных участках фронта. Подчеркивается, что бойцы ВСУ отступают, осознав бессмысленность ведения боевых действий против превосходящих союзных сил НМ ЛДНР и ВС РФ. Примечательно, что на оставленных украинцами позициях российские военные все чаще находят боеприпасы образца НАТО.
Ранее сообщалось, что подразделения ВС РФ в ходе спецоперации доказали свою способность выполнять любые поставленные задачи, передает Infox.