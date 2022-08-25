Бойцы ВСУ сбежали со своих позиций под натиском подразделений российских войск

Отмечается, что украинские военнослужащие массово бегут со своих позиций на разных участках фронта. Подчеркивается, что бойцы ВСУ отступают, осознав бессмысленность ведения боевых действий против превосходящих союзных сил НМ ЛДНР и ВС РФ. Примечательно, что на оставленных украинцами позициях российские военные все чаще находят боеприпасы образца НАТО.