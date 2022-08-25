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Аня Руднева объяснила, зачем продюсер «Ранеток» просил певиц вести дневник месячных

Общество
Аня Руднева объяснила, зачем продюсер «Ранеток» просил певиц вести дневник месячных

Певица Анна Руднева, известная по участию в группе «Ранетки» и съемкам в одноименном сериале, объяснила, зачем продюсер музыкального коллектива Сергей Мельниченко просил участниц вести дневник месячных.

Звезда подчеркнула, что в просьбе продюсера не было ничего ужасного: сама Руднева, работающая преподавателем по вокалу, задает своим клиентам интимные вопросы.

По словам певицы, прозвучавшим в интервью YouTube-каналу Mary J2, в эти периоды у девушек отекает все тело, включая голосовые связки, и поэтому их нельзя перенапрягать. Руднева убеждена, что продюсер интересовался их месячными лишь для того, чтобы понимать, когда к ним лучше не подходить.

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