Врач Лебедева предупредила, что смог от лесных пожаров может вызвать бронхит и астму

Смог от лесных пожаров способен спровоцировать бронхит и астму, предупредила врач-пульмонолог Марина Лебедева.
По ее словам, сейчас россиянам необходимо обращать внимание на симптомы, которые могут говорить об опасных последствиях для здоровья. В первую очередь насторожить должны першение в горле и появление кашля как с мокротой, так и без нее.
«Могут появиться несколько проявлений сразу: кашель, одышка, слабость, жажда, ощущение сухости во рту, зуд в глазах, отеки ног — это, как правило, обострение сочетанных заболеваний органов дыхания и сердечно-сосудистой системы», — объяснила медик в беседе с «Лентой.ру».
Чтобы пережить неблагоприятный период, следует увлажнять воздух в помещении и проводить влажную уборку. Также лучше всего минимизировать пребывание на улице, резюмировала Лебедева.
Синоптик Людмила Паршина ранее рассказала, что может избавить москвичей от смога. По словам специалиста, улучшить состояние воздуха способен только хороший ливень, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».