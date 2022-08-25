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Синоптик Вильфанд заявил, что уровень воды в ряде российских рек упал из-за жары

Общество
Синоптик Вильфанд заявил, что уровень воды в ряде российских рек упал из-за жары

Уровень воды в реках ряда регионов России упал до опасного низкого уровня. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд связал это с жарой.

Обмеление наблюдается в Нижегородской области, где протекает река Ветлуга. Кроме того, уровень воды упал в Вятке в Кировской области. Схожая ситуация наблюдается и в Коми на реках Печора, Уса, Вычегда, а также в Ленинградской области в Неве.

«Это препятствует судоходству», — рассказал специалист в беседе с ТАСС.

Помимо этого, уровень воды снизился в реках Дагестана, Хакасии и Красноярского края. Также из-за жары уровень воды упал в водоемах Алтая и Томской области.

Жителей Московской области ранее предупредили, что жара в регионе сохранится до конца недели. Температура поднимется до +35 градусов, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Ридус» сообщил, что конец августа выдастся аномально жарким на всей европейской части России. Температура во многих регионах будет превышать норму.

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