Синоптик Вильфанд заявил, что уровень воды в ряде российских рек упал из-за жары

Обмеление наблюдается в Нижегородской области, где протекает река Ветлуга. Кроме того, уровень воды упал в Вятке в Кировской области. Схожая ситуация наблюдается и в Коми на реках Печора, Уса, Вычегда, а также в Ленинградской области в Неве.