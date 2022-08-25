Володин отреагировал на «истерику» Евросоюза с запретом на въезд для россиян

Спикер подчеркнул, что подобные заявления звучат от стран, утративших свой суверенитет. Среди них находятся Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Чехия, Польша, а также Украина. При этом, согласно оценкам аналитиков, запрет на въезд россиянам обойдется Евросоюзу по меньшей мере в 21 миллиард евро.