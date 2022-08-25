Володин отреагировал на «истерику» Евросоюза с запретом на въезд для россиян

Страны Европейского союза продолжают «истерику» с предложениями запретить въезд на территорию государств для россиян. Об этом написал председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Спикер подчеркнул, что подобные заявления звучат от стран, утративших свой суверенитет. Среди них находятся Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Чехия, Польша, а также Украина. При этом, согласно оценкам аналитиков, запрет на въезд россиянам обойдется Евросоюзу по меньшей мере в 21 миллиард евро.
«Опуская железный занавес вокруг своих стран, из-за собственной дурости и невежества они наказывают сами себя», — добавил Володин.
Ранее спикер Госдумы сообщил о скором трибунале над украинскими националистами. При этом Володин подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский пытается всеми силами сорвать данный процесс, чтобы скрыть свою причастность к преступлениям ВСУ.