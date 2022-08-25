Delfi: сайт президента Латвии перестал выдавать информацию на русском языке

Информация на сайте президента Латвии теперь предоставляется на государственном и английском языках, передает портал Delfi. До этого среди доступных был и русский язык.
Изменения на сайте president. lv подтвердил глава медиацентра государственной канцелярии президента Юстине Дейчмане. Такое решение он объяснил проведением РФ спецоперации на Украине, из-за чего «вопрос коммуникации государственного управления на русском языке стал очень чувствительным».
В последние месяцы градус русофобии на территории Латвии достиг критической отметки. Республика снесла ряд памятников советским героям и ввела визовые ограничения для россиян.