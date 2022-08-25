Сервис «Работа.ру» определил желаемый доход россиян после выхода на пенсию

Большинство россиян считают достаточным доход на пенсии в размере от 50 тысяч рублей. Подробные результаты исследования озвучили специалисты сервиса «Работа.ру» и «СберНПФ».
Согласно проведенному опросу, восемь из десяти граждан планируют получать дополнительный доход после выхода на пенсию. Большинство респондентов хотят получить от 50 тысяч до 100 тысяч рублей ежемесячно, пишет «Прайм».
Еще 18% хотят получать до 150 тысяч рублей каждый месяц. Чуть меньше, 15%, готовы ограничиться 50 тысячами рублей. По десять процентов опрошенных согласны на 150-200 тысяч рублей и больше.
Всероссийский центр изучения общественного мнения определил, сколько граждан откладывают на будущую пенсию. Как оказалось, подавляющее большинство не копят средства на старость.