Эксперт по Ватикану Полити заявил о недовольстве папы римского давлением со стороны Киева

Президент Украины Владимир Зеленский несколько месяцев пытается склонить папу римского Франциска на сторону Киева. Такое давление вызывает недовольство у понтифика, сообщил эксперт по Ватикану, журналист IL Fatto Quotidiano Марко Полити.
Зеленский во время последнего разговора с Франциском пытался убедить его, что Киеву нужна поддержка религиозных лидеров для распространения негативной информации о России, отметил Полити.
«Ватикану не нравится, когда понтифику говорят, что ему делать, а также тот факт, что украинские власти подвергли цензуре телевизионную трансляцию папского крестного хода, потому что в нем выражалась идея мира между украинцами и россиянами», — уточнил журналист.
По словам Полити, украинский президент продолжает оказывать давление на Франциска, пытаясь добиться его прибытия в Киев. Однако папа римский отказывается от этой поездки, так как перед этим хочет посетить Москву.
Папа римский Франциск ранее заявил, что планирует побывать в России следующей весной. В ходе этой поездки он намерен посетить ряд православных святынь.