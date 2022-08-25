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Стали известны подробности приводнения легкомоторного самолета в Татарстане

Происшествия
Стали известны подробности приводнения легкомоторного самолета в Татарстане

Легкомоторный самолет приземлился на воду в Мензелинском районе Татарстана. Подробности инцидента рассказали в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Пилот самолета-амфибии с бортовым обозначением ЧЭ 24А1 Ra 2162П выполнял учебно-тренировочный полет вместе с пассажиром. При совершении упражнения с касанием воды и последующим набором высоты летчик допустил ошибку и не убрал шасси.

В результате исполнения маневра легкомоторный самолет оказался в воде. Известно о двух пострадавших. О случившемся сообщили очевидцы в экстренные службы. Правоохранители организовали проверку.
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