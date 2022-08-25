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Удар ВСУ по Горловке привел к смерти женщины и ранениям среди детей

Происшествия
Удар ВСУ по Горловке привел к смерти женщины и ранениям среди детей

Боевики украинских вооруженных сил снова ударили по Горловке в Донецкой Народной Республике. В результате обстрела скончалась местная жительница и пострадали два ребенка, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

По словам градоначальника, обстрел начался сегодня утром. При этом украинские военнослужащие продолжают бомбить город. В настоящее время неизвестно, насколько тяжело были ранены дети. Подробности инцидента устанавливаются.

«Увы, с утра у нас двое раненых деток и погибшая мама. Обстрел города продолжается», — написал Приходько.

Ранее сообщалось, что украинские боевики выпустили шесть снарядов по территории Горловки. Обстрел производился со стороны населенного пункта Дылеевка.

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