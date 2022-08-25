Удар ВСУ по Горловке привел к смерти женщины и ранениям среди детей

Боевики украинских вооруженных сил снова ударили по Горловке в Донецкой Народной Республике. В результате обстрела скончалась местная жительница и пострадали два ребенка, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
По словам градоначальника, обстрел начался сегодня утром. При этом украинские военнослужащие продолжают бомбить город. В настоящее время неизвестно, насколько тяжело были ранены дети. Подробности инцидента устанавливаются.
«Увы, с утра у нас двое раненых деток и погибшая мама. Обстрел города продолжается», — написал Приходько.
Ранее сообщалось, что украинские боевики выпустили шесть снарядов по территории Горловки. Обстрел производился со стороны населенного пункта Дылеевка.