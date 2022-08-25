Оборот итальянской турфирмы упал на 90% из-за отсутствия россиян

Число российских туристов сократилось из-за отсутствия прямых рейсов до Неаполя, теперь путешественникам приходится добираться через Дубай или Стамбул. Те туристы, что доезжают, предпочитают сидеть в гостиницах, а не посещать экскурсии или ходить по ресторанам, отметил Презутти.