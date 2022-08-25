Оборот итальянской турфирмы упал на 90% из-за отсутствия россиян

Туристический оператор Suditaliahotels лишился миллионов евро из-за отсутствия путешественников из России. Об этом РИА Новости рассказал коммерческий директор компании Саверио Презутти.
«Потери нашего оборота составляют 90-95%. Раньше этот объем составлял 8 миллионов евро, сейчас он находится в пределах 120 тысяч», — пожаловался он.
Число российских туристов сократилось из-за отсутствия прямых рейсов до Неаполя, теперь путешественникам приходится добираться через Дубай или Стамбул. Те туристы, что доезжают, предпочитают сидеть в гостиницах, а не посещать экскурсии или ходить по ресторанам, отметил Презутти.
«Сейчас это просто отдых. Они остаются на пляже. Мы с трудом восполним эти потери за счет других стран. Мы пытаемся привлекать и голландцев, и финнов. Но те россияне, которые сюда добираются, — это настоящие герои», — добавил он.
В этом году большинство россиян предпочитают проводить отпуск на отечественных пляжах. Так, курорты Краснодарского края с начала года посетили 11 млн человек.