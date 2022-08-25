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Черноморский флот усилят новыми фрегатами с гиперзвуковыми ракетами «Циркон»

Армия
Черноморский флот усилят новыми фрегатами с гиперзвуковыми ракетами «Циркон»

Новые фрегаты с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» пополнят состав Черноморского флота. Боевые корабли оснастят модернизированной радиолокационной системой, надежной защитой от подлодок и усовершенствованной системой противовоздушной обороны (ПВО).

Сейчас идет согласование строительства двух новых фрегатов, о чем передает газета «Известия» со ссылкой на Минобороны России. Черноморский флот получит их до 2028 года.

Корабли вооружат ракетами «Циркон», которые способны поражать цели на расстоянии свыше тысячи километров. Их скорость в девять раз выше скорости звука, что делает их неуловимыми для систем ПВО.

В акватории Баренцева моря ранее прошел учебно-боевой пуск крылатой ракеты «Гранит». Он осуществлялся с тяжелого атомного крейсера «Петр Великий».

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