Депутат бундестага Греммельс не исключил вероятность окончательной заморозки «СП-2»

Проект «Северный поток — 2» может никогда не заработать. Такое мнение высказал координатор по энергетической политике фракции Социал-демократической партии ФРГ в бундестаге Тимон Греммельс.
«Северный поток — 2» уже был готов к запуску, но его сертификацию заморозили. Глава Польши Анджей Дуда призвал демонтировать трубопровод. Но на данный момент федеральное правительство не ведет разговоров на этот счет, пишут «Известия».
«Абсолютно верно, что проект "СП-2" не будет функционировать в течение неопределенного периода времени из-за действий России на Украине, а возможно, не заработает никогда», — отметил депутат.
Лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла анонсировал большой митинг в поддержку запуска трубопровода «Северный поток — 2». Его проведение запланировано в Берлине 8 октября.