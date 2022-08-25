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Солнцев призвал не связывать участие Кочервей в «Доме-2» с ее смертью

Шоу-бизнес
Солнцев призвал не связывать участие Кочервей в «Доме-2» с ее смертью

Бывшая участница «Дома-2» Анастасия Кочервей ранее была обнаружена мертвой в Санкт-Петербурге. Шоумен Рустам Солнцев уверен, что гибель девушки никак не связана с ее участием в проекте.

Анастасия погибла из-за своей судьбы, которая у нее «изломанная и плохая», отметил он. Солнцев также выразил надежду, что следователи разберутся в произошедшем, а история Кочервей станет для некоторых уроком, передает Teleprogramma.pro.

«Связывать с "Домом-2" ее смерть я бы не стал. Ее "Дом-2" не учил принимать вещества, которые были найдены у бедной Насти. "Дом-2" — это шоу, где преследуются свои интересы», — заявил шоумен.

О разгульном образе жизни Кочервей ранее заявила Алена Кравец. По ее словам, экс-участница проекта употребляла запрещенные вещества и часто меняла мужчин.

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