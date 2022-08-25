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Шведская компания IKEA сохранила членство в российской АКОРТ

Общество
Шведская компания IKEA сохранила членство в российской АКОРТ

Шведская компания IKEA не информировала о своем выходе из Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Об этом рассказал глава ассоциации Игорь Караваев, о чем передает «Прайм».

«В АКОРТ входит Ingka Group – холдинговая компания IKEA, на данный момент она остается членом ассоциации и не уведомляла о своих планах выйти из нее. В нашей работе с этой компанией ничего не изменилось, работаем как обычно», — пояснил он.

АКОРТ продолжает ежедневную работу с иностранными компаниями, решившими сохранить свое присутствие на отечественном рынке. В составе ассоциации также остается «Леруа Мерлен», заключил Караваев.

В ближайшее время на российском рынке могут появиться новые иностранные ретейлеры. Они придут из Турции, Китая и Ирана.

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