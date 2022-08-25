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Арестович упрекнул США за отсутствие новых поставок РСЗО HIMARS

Политика
Арестович упрекнул США за отсутствие новых поставок РСЗО HIMARS

Украина не получила от Соединенных Штатов новую партию реактивных систем залпового огня HIMARS. На это пожаловался советник офиса президента страны Алексей Арестович.

По его словам, Киев ожидал данное вооружение на этой неделе. При этом, отметил Арестович, западные журналисты сообщают ему, что ситуация с поставками американских РСЗО HIMARS для них непонятна.

«Это является следствием внутренней борьбы в США», — выразил уверенность советник офиса президента Украины.

Ранее зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отреагировал на планы Соединенных Штатов отправить новый пакет военной помощи на Украину. По словам дипломата, данные поставки не окажут серьезного влияния на ситуацию «на земле».

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