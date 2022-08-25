Украинские войска выпустили пять снарядов по донецкой Горловке

Украинские боевики рано утром 25 августа обстреляли населенный пункт Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).