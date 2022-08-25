Украинские войска выпустили пять снарядов по донецкой Горловке

Украинские боевики рано утром 25 августа обстреляли населенный пункт Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«После 06:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06:00 - н.п. Дылеевка – н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 155 мм», — уточняется в сообщении.
Вечером 24 августа боевики выпустили по Горловке шесть снарядов. Калибр последних также составил 155 миллиметров.