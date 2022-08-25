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Усыновившая подростка из Мариуполя омбудсмен призвала помогать детям из ЛДНР

Общество
Усыновившая подростка из Мариуполя омбудсмен призвала помогать детям из ЛДНР

Порядка 557 тысяч детей из Донбасса и с Украины, которые оказались в шкуре вынужденных переселенцев в России, нуждаются в помощи при адаптации к новой реальности. Такое заявление на форуме «Подростки 360» во Владивостоке сделала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

По словам омбудсмена, она сама недавно усыновила ребенка из Мариуполя. Львова-Белова рассказала, как приемный ребенок бегает за другим ее сыном с криками «съем москаленка». Малыш также рассказывает, как с флагом выходил на демонстрацию в поддержку Украины, и, по его словам, гордится этим.

«Работа с подростками, пережившими боевые действия, не ограничивается только центрами. Только в России сейчас 557 тысяч детей-подростков, ставших переселенцами. С ними надо работать, помогать им адаптироваться к новой реальности», — сказала Львова-Белова, подчеркнув, что с детьми-переселенцами надо работать.

Тем временем дипмиссия России констатировала страх США перед оглаской зверств членов полка «Азов»✱ (запрещенная в России террористическая организация). Вскоре на территории ДНР пройдет трибунал над бойцами, которых подозревают в военных преступлениях.

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
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