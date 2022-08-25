Усыновившая подростка из Мариуполя омбудсмен призвала помогать детям из ЛДНР

По словам омбудсмена, она сама недавно усыновила ребенка из Мариуполя. Львова-Белова рассказала, как приемный ребенок бегает за другим ее сыном с криками «съем москаленка». Малыш также рассказывает, как с флагом выходил на демонстрацию в поддержку Украины, и, по его словам, гордится этим.