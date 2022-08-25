Усыновившая подростка из Мариуполя омбудсмен призвала помогать детям из ЛДНР

Порядка 557 тысяч детей из Донбасса и с Украины, которые оказались в шкуре вынужденных переселенцев в России, нуждаются в помощи при адаптации к новой реальности. Такое заявление на форуме «Подростки 360» во Владивостоке сделала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
По словам омбудсмена, она сама недавно усыновила ребенка из Мариуполя. Львова-Белова рассказала, как приемный ребенок бегает за другим ее сыном с криками «съем москаленка». Малыш также рассказывает, как с флагом выходил на демонстрацию в поддержку Украины, и, по его словам, гордится этим.
«Работа с подростками, пережившими боевые действия, не ограничивается только центрами. Только в России сейчас 557 тысяч детей-подростков, ставших переселенцами. С ними надо работать, помогать им адаптироваться к новой реальности», — сказала Львова-Белова, подчеркнув, что с детьми-переселенцами надо работать.
Тем временем дипмиссия России констатировала страх США перед оглаской зверств членов полка «Азов»✱ (запрещенная в России террористическая организация). Вскоре на территории ДНР пройдет трибунал над бойцами, которых подозревают в военных преступлениях.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация