Заявления о возможности открытого столкновения Чехии с Россией являются смехотворными. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел республики и экс-председатель Генассамблеи ООН Ян Каван.
Вместе с этим он предупредил об опасности дальнейшей отправки военной помощи на Украину со стороны Чехии. Каван выразил уверенность, что чем дольше Киев получает оружие от Праги, тем больше это будет сказываться на уровне жизни чехов. В конечном итоге республику настигнет очередной рост цен.
«Я считаю смешными некоторые теории о том, что российская армия в случае успеха пройдет через всю Украину в Приднестровье, а потом через Словакию придет и к нам. Это прямо-таки дурная шутка. Поэтому я не думаю, что нам угрожает какая-то военная опасность», — заявил Каван.
Ранее экс-глава МИД Чехии указал на вину Соединенных Штатов в начале спецоперации на Украине. Каван напомнил, как Вашингтон проигнорировал слова президента России Владимира Путина о расширении НАТО.