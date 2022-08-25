Экс-глава МИД Чехии Каван посчитал смехотворными разговоры о возможной войне с Россией

Вместе с этим он предупредил об опасности дальнейшей отправки военной помощи на Украину со стороны Чехии. Каван выразил уверенность, что чем дольше Киев получает оружие от Праги, тем больше это будет сказываться на уровне жизни чехов. В конечном итоге республику настигнет очередной рост цен.