Продолжающиеся обстрелы Запорожской атомной электростанции со стороны украинских войск грозят серьезными последствиями Европейскому союзу. Об этом рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, удары украинских боевиков по Запорожской АЭС рискуют в любой момент нарушить энергетический баланс на Украине. Рогов предупредил, что это приведет к срыву поставок электроэнергии на территории Евросоюза, передает РИА Новости.
«В случае остановки Запорожской АЭС из-за постоянных обстрелов со стороны украинских боевиков будет нарушен энергетический баланс на Украине, и как результат это скажется на поставках электроэнергии в страны Евросоюза», — заявил он.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя задал неудобный вопрос генсеку организации Антониу Гутеррешу по поводу Запорожской АЭС. Дипломат поинтересовался, удалось ли ему услышать от президента Украины Владимира Зеленского обещание прекратить обстрелы электростанции.