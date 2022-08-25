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Поиски пропавшей у автовокзала 17-летней девушки завершились в Перми

Происшествия
Поиски пропавшей у автовокзала 17-летней девушки завершились в Перми

Несовершеннолетняя девушка пропала в Перми днем 23 августа. Уже на следующей день поиски были прекращены, поскольку школьница нашлась живой.

Девушка вышла с территории автовокзала, расположенного на улице Революции, после чего бесследно пропала. Поисками 17-летней жительницы занимались волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой.

«Найдена, жива. Просьба снять репосты. Согласно правилам группы, мы не разглашаем конфиденциальную информацию и не даем какие-либо комментарии по поводу случившегося», — отметили в поисковом отряде.

Накануне в Перми завершились поиски жительницы Башкирии и ее пятилетней дочери. Женщина и ребенок были найдены мертвыми.

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