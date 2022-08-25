Власти Соединенных Штатов опасаются, что информация о бесчеловечных преступлениях боевиков украинского нацформирования «Азов»✱ (запрещенная в России террористическая организация) станут доступны общественности. Об этом сообщили представители посольства РФ в США.
В ближайшее время на территории Донецкой Народной Республики пройдет судебный процесс над украинскими военными преступниками. В их числе также будут националисты «Азова». Сотрудники российского посольства отметили, что данный суд предаст огласке факты преступлений боевиков, что крайне беспокоит власти США.
«Предстоящий судебный процесс призван установить справедливость в отношении военных преступников, среди которых есть нацисты из полка "Азов". В Вашингтоне явно опасаются предания огласке фактов, свидетельствующих о бесчеловечных деяниях участников этой террористической организации», — сообщили в дипмиссии.
При этом, как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, подготовка к первому этапу судебного процесса над украинскими военными преступниками практически завершена. По его словам, попытки киевских властей повлиять на это не окажут никакого эффекта.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация