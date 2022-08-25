Посольство России констатировало страх США перед оглаской зверств «азовцев»

В ближайшее время на территории Донецкой Народной Республики пройдет судебный процесс над украинскими военными преступниками. В их числе также будут националисты «Азова». Сотрудники российского посольства отметили, что данный суд предаст огласке факты преступлений боевиков, что крайне беспокоит власти США.