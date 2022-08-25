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Тушу четырехметрового кальмара выбросило на берег в ЮАР

Общество
Тушу четырехметрового кальмара выбросило на берег в ЮАР

Отдыхающие на пляже Скарборо в Кейптауне застали огромную тушу кальмара на берегу. Подробности пишет газета Metro.

Инцидент произошел в Западно-Капской провинции в ЮАР. Ученым пока не удалось установить, к какому виду кальмара относится данный моллюск. Предполагается, что это гигантская особь, так как размеры существа достигли четырех метров.

«Хотя существуют и другие крупные виды кальмаров, я уверен, что это именно гигантский кальмар», — отметил зоолог Национального управления океанических и атмосферных исследований США Майк Веккионе.

Почему тушу кальмара выбросило на берег, неизвестно. Ученые предполагают, что моллюск мог погибнуть от удара винта судна. Известно, что кальмары подбираются ближе к поверхности воды вечером в поисках пропитания, а днем уходят ко дну.

Недавно ученые из Окинавского института науки и технологии сделали открытие. Физики и биологи заявили о способности некоторых кальмаров менять окрас в зависимости от окружающей среды.

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