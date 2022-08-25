«Муж избивал до полусмерти»: соседи рассказали о семье подозреваемой в убийстве Дугиной

Журналистка Дарья Дугина погибла в результате подрыва автомобиля в Подмосковье. Согласно сведениям ФСБ, исполнителем убийства стала некая Наталья Вовк, уехавшая в Эстонию после преступления.
О повседневной жизни женщины поведали ее соседи. По их словам, некоторое время Вовк жила с мужем, который «избивал ее до полусмерти». Один из скандалов даже закончился для Натальи больницей, где ей пришлось перенести операцию. В остальном соседи отзываются о женщине положительно, отказываясь верить, что она могла совершить подобное преступление.
«Про Наталью могу высказаться лишь положительно. Не могу поверить в то, что пишут. Как можно убить человека? Ты же сама мать! У нее такой сын хороший, спортсмен. Он ходил на плавание, а потом его выбрали на водное поло. Мы до сих пор в шоковом состоянии от этих новостей», — поделилась женщина по имени Вера.
Известно, что Наталья Вовк приехала в Россию месяц назад. По данным ФСБ, в прошлом она служила в Вооруженных силах Украины, однако ушла в запас из-за проблем со здоровьем.
Жители Мариуполя, знавшие Вовк, также добавили, что Наталья была в плохих отношениях с матерью. По их словам, она прекратила общение с родственниками после свадьбы.