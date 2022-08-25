«Муж избивал до полусмерти»: соседи рассказали о семье подозреваемой в убийстве Дугиной

О повседневной жизни женщины поведали ее соседи. По их словам, некоторое время Вовк жила с мужем, который «избивал ее до полусмерти». Один из скандалов даже закончился для Натальи больницей, где ей пришлось перенести операцию. В остальном соседи отзываются о женщине положительно, отказываясь верить, что она могла совершить подобное преступление.