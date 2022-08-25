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Артиллеристы ВВО уничтожили десант условного противника на Сахалине

Армия
Артиллеристы ВВО уничтожили десант условного противника на Сахалине

Артиллеристы армейского корпуса Восточного военного округа провели учения на Сахалине. В рамках тренировки был отработан удар по десанту условного противника, сообщили в ВВО.

Отработка удара по условному противнику проводилась на полигоне Успеновский. В ходе учений были задействованы расчеты 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок «Гиацинт» и РСЗО «Ураган».

«Благодаря слаженным действиям артиллерийских подразделений и расчетов беспилотных аппаратов вся боевая техника и живая сила условного противника была полностью уничтожена. Артиллеристы армейского корпуса ВВО показали высокий уровень полевой выучки и твердые навыки при выполнении своих функциональных обязанностей», — говорится в сообщении ведомства.

Еще одни учения прошли в акватории Баренцева моря. Экипаж тяжелого атомного крейсера «Петр Великий» осуществил пуск крылатой ракеты «Гранит». Снаряд поразил цель на расстоянии более 200 км.

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