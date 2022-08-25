The Hill: Евросоюзу грозит раскол из-за разногласий по исходу украинского кризиса

При этом Хьюмински заметил, что многое зависит от итогов внеочередных выборов в Италии и того, насколько суровой окажется предстоящая зима. Берлин может оказаться не готов к сильной «экономической боли», в результате усилив призывы к возобновлению экспорта российских энергоносителей.