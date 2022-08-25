The Hill: Евросоюзу грозит раскол из-за разногласий по исходу украинского кризиса

Европейским странам все сложнее придерживаться единой точки зрения по украинскому кризису. Об этом заявил директор неправительственной организации в Вашингтоне Center for Intelligence & Global Affairs Джошуа Хьюмински.
По мнению специалиста, существует множество причин для разногласий. Одна из важнейших — неспособность западных политиков прийти к единому мнению о «лучшем исходе» спецоперации, передает The Hill.
Соединенные Штаты и Великобритания хотят, чтобы киевские власти решили этот вопрос самостоятельно. Страны Балтики рассчитывают на полное поражение Российской Федерации, а Германии с Францией важна лишь скорость разрешения кризиса.
При этом Хьюмински заметил, что многое зависит от итогов внеочередных выборов в Италии и того, насколько суровой окажется предстоящая зима. Берлин может оказаться не готов к сильной «экономической боли», в результате усилив призывы к возобновлению экспорта российских энергоносителей.
Также специалист отметил опасность раскола в Евросоюзе в случае лишь временной «заморозки» украинского кризиса.
«Именно этого надеется достичь Путин, как подозревают некоторые эксперты», — отметил Хьюмински.
Ранее издание Politico указало на тайную борьбу французского президента Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца за мирное урегулирование конфликта на Украине. Париж и Берлин вынуждены «перетягивать канат» с другими европейскими странами, не афишируя этого на публику.