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Российская САУ «Малка» уничтожила американские гаубицы М777 в ходе спецоперации на Украине

Армия
Российская САУ «Малка» уничтожила американские гаубицы М777 в ходе спецоперации на Украине

Появились кадры боевой работы российских артиллеристов, которые уничтожили американские гаубицы М777 в зоне военной спецоперации на Украине. Уникальные кадры показало Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Военное ведомство отмечает, что перед российскими военными поставлена задача по уничтожению огневых позиций артиллерии и зенитно-ракетных комплексов украинской армии, опорных пунктов, пунктов управления и районов сосредоточения военной техники. Сами бойцы говорят, что цели выявляют круглосуточно, используя для этого дроны.

«Особенности данного орудия — большой калибр, дальность, поражения любых целей: танки, доты, укрепрайоны, подавление артиллерийских систем. Любую задачу может выполнить…», — поделился старший наводчик расчета САУ «Малка» Иван.

Тем временем артиллеристы армейского корпуса Восточного военного округа участвуют в военных маневрах на Сахалине. В рамках учений военнослужащие отработали удар по десанту условного врага.

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