Российская САУ «Малка» уничтожила американские гаубицы М777 в ходе спецоперации на Украине

Военное ведомство отмечает, что перед российскими военными поставлена задача по уничтожению огневых позиций артиллерии и зенитно-ракетных комплексов украинской армии, опорных пунктов, пунктов управления и районов сосредоточения военной техники. Сами бойцы говорят, что цели выявляют круглосуточно, используя для этого дроны.