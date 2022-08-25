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АКОРТ: иностранные ретейлеры готовятся к выходу на российский рынок

Экономика
АКОРТ: иностранные ретейлеры готовятся к выходу на российский рынок

Ретейлеры из трех стран в ближайшее время представят свою продукцию на российском рынке. Речь идет о Турции, Китае и Иране, заявил РИА Новости президент Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

Прежде всего для новых брендов открыты ниши в сфере одежды, товаров для дома и обуви, отметил Караваев.

«Ретейлеры из Китая, Турции и Ирана в ближайшее время выйдут на российский рынок, в первую очередь для новых брендов открыты ниши в сфере одежды, обуви и товаров для дома», — цитирует его агентство.

Шведская компания IKEA, объявившая о своем уходе из РФ, хочет вернуться на российский рынок. Сделать это она планирует в течение двух ближайших лет.

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