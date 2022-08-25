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Светлана Лобода напугала поклонников неестественной худобой

Шоу-бизнес
Светлана Лобода напугала поклонников неестественной худобой

Украинская певица Светлана Лобода не сможет появляться в России на протяжении 50 лет. Но запрет не мешает ей устраивать гастроли по Европе.

Артистка регулярно делиться новыми записями в соцсетях. Недавно Лобода похвасталась облегающим сценическим костюмом с цепями. Поклонники обратили внимание, что артистка сильно похудела и осунулась.

«Иссохла и потухла», — отметили подписчики в социальных сетях.

Пока Светлана Лобода продолжает шокировать своим внешним видом публику, ее дочь Евангелина заметно повзрослела и похорошела. Девочка нарядилась в клетчатую юбку и белую рубашку и появилась с певицей на одном из мероприятий.

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