Посольство РФ сочло безосновательными обвинения Госдепа по трибуналу над боевиками ВСУ

Обвинения со стороны Госдепартамента в адрес Москвы по поводу трибунала над украинскими военными преступниками являются безосновательными. Соответствующий комментарий озвучило посольство РФ в Вашингтоне, распространив его в Сети.
Дипломаты отметили, что в США явно опасаются предания огласке фактов, свидетельствующих о бесчеловечных деяниях участников нацбата «Азов»✱ (запрещенная в России террористическая организация). Сам трибунал вскоре пройдет в Мариуполе.
«Обратили внимание на очередные безосновательные обвинения в адрес нашей страны, связанные с проведением трибунала над украинскими военными преступниками. Предстоящий судебный процесс призван установить справедливость в отношении военных преступников, среди которых есть нацисты из полка "Азов"», — говорится в заявлении.
С похожим заявлением накануне выступил и постпред РФ при ООН Василий Небензя. Дипломат обвинил замгенсека организации Розмари ДиКарло в игнорировании военных преступлений «азовцев».
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация