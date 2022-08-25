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Появились кадры ликвидации «Буком» реактивного снаряда ВСУ в окрестностях Угледара

Армия
Появились кадры ликвидации «Буком» реактивного снаряда ВСУ в окрестностях Угледара

Работа зенитно-ракетного комплекса «Бук» в ходе военной спецоперации по защите Донбасса попала в объективы российских журналистов.

Солдаты говорят, что ЗРК готов считывать каждого «воздушного врага в лицо» и уверяют, что мимо их орудия не проскочит ни одна воздушная цель противника. Стоит отметить, что за минувшие пару недель «Буки» уничтожили свыше 80 целей в районе Угледара, которые летели по курсу российских позиций, передает газета «Известия».

«Задача — прикрытие наших сухопутных подразделений, прикрытие от действий беспилотников противника, а также от применения РСЗО», — рассказал командир зенитно-ракетного дивизиона Рустам.

Тем временем Минобороны показало, как расчеты САУ «Малка» уничтожили американские гаубицы М777. Сами солдаты отмечают, что выявляют цели круглосуточно, используя для этого специальные беспилотники.

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