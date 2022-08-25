Появились кадры ликвидации «Буком» реактивного снаряда ВСУ в окрестностях Угледара

Солдаты говорят, что ЗРК готов считывать каждого «воздушного врага в лицо» и уверяют, что мимо их орудия не проскочит ни одна воздушная цель противника. Стоит отметить, что за минувшие пару недель «Буки» уничтожили свыше 80 целей в районе Угледара, которые летели по курсу российских позиций, передает газета «Известия».