Косачев допустил использование Киевом наработок американских биолабораторий

Вашингтон предусмотрительно «разложил» каждую работу по 300 существующим лабораториям, напомнил он. В связи с этим отдельные компоненты могут быть вполне безобидны и не противоречить резолюциям. Это снижает риски того, что Киев воспользуется чем-то действительно опасным, передает РИА Новости.