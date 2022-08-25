Косачев допустил использование Киевом наработок американских биолабораторий

Нельзя исключать, что Киев может использовать наработки биолабораторий США, ведь поражение Украины становится все более очевидным. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
Вашингтон предусмотрительно «разложил» каждую работу по 300 существующим лабораториям, напомнил он. В связи с этим отдельные компоненты могут быть вполне безобидны и не противоречить резолюциям. Это снижает риски того, что Киев воспользуется чем-то действительно опасным, передает РИА Новости.
«Если существуют технологии разработки биологического оружия, если есть практические навыки по тому, чтобы эти технологии использовать на практике, то нет никаких гарантий, что они не будут использованы на практике», — отметил Косачев.
Ранее вице-спикер Совфеда прокомментировал прогресс комиссии по биолабораториям США. По его словам, специалисты уже добились значительных результатов.