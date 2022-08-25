Журналист BV возмутился предложением генерала НАТО послать войска на Украину

По его словам, отправка солдат НАТО на Украину не соответствует интересам жителей Франции. Флорак заявил, что идея Мишеля является «удивительной», поскольку ситуация крайне неоднозначна. Журналист подчеркнул, что Украина является далеко не невинной страной.