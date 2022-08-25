Журналист BV возмутился предложением генерала НАТО послать войска на Украину

Французский генерал Мишель Яковлефф предложил послать армию Североатлантического альянса сражаться на Украину. Однако обозреватель Boulevard Voltaire Арно Флорак раскритиковал данную идею.
По его словам, отправка солдат НАТО на Украину не соответствует интересам жителей Франции. Флорак заявил, что идея Мишеля является «удивительной», поскольку ситуация крайне неоднозначна. Журналист подчеркнул, что Украина является далеко не невинной страной.
«Как сказал (премьер Венгрии) Виктор Орбан, мы уже выстрелили себе в легкие неумелой политикой санкций, продиктованных исключительно идеологией. Добавим к этому участие французских солдат?» — задался вопросом обозреватель издания.
Ранее военный эксперт Алексей Леонков констатировал провал стратегии Североатлантического альянса. По его словам, руководству НАТО не удалось измотать Россию позиционными боями на Украине.