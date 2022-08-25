Nikkei: японская Mitsubishi сохранит свое участие в проекте «Сахалин-2»

Аналогичное решение о сохранении своей доли приняла компания Mitsui. Окончательный вердикт по этому вопросу примет Россия, она должна сделать это в течение трех дней после получения официального уведомления. Согласно информации издания, пока остается неизвестным, захочет ли российская сторона сохранить доли японских компаний в «Сахалине-2».