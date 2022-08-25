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Nikkei: японская Mitsubishi сохранит свое участие в проекте «Сахалин-2»

Экономика
Nikkei: японская Mitsubishi сохранит свое участие в проекте «Сахалин-2»

Японская компания Mitsubishi останется в проекте по добыче сжиженного природного газа (СПГ) «Сахалин-2». Новый оператор получит официальное уведомление об этом до конца августа, передает Nikkei.

Аналогичное решение о сохранении своей доли приняла компания Mitsui. Окончательный вердикт по этому вопросу примет Россия, она должна сделать это в течение трех дней после получения официального уведомления. Согласно информации издания, пока остается неизвестным, захочет ли российская сторона сохранить доли японских компаний в «Сахалине-2».

Как передает агентство Reuters, руководство Mitsubishi отправит необходимые документы к 4 сентября. Компания «Сахалин Энерджи», являющаяся новым оператором российского проекта, ранее уже отказалась от поставки СПГ как минимум одному азиатскому покупателю.

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