Пенсионный эксперт Киреева: некоторые категории граждан могут забыть о плате за услуги ЖКХ

Пенсионный эксперт Анастасия Киреева напомнила россиянам об изменениях, коснувшихся оплаты коммунальных услуг. Теперь региональные власти могут полностью освобождать некоторые категории пожилых граждан от необходимости платить за услуги ЖКХ, передает портал PRIMPRESS.
В частности, льготами смогут пользоваться участники Великой Отечественной войны. Всем гражданам, имеющим равноценный статус, тоже будут доступны привилегии.
«Полностью освобождаются от необходимости оплаты услуг ЖКХ ветераны и все пожилые граждане, которые к ним приравнены. Это те люди, которые имеют отношение к Великой Отечественной войне. Например, такая льгота недавно заработала в Мурманской области», — подчеркнула специалист.
Она добавила, что помимо военнослужащих в список льготников попали жители блокадного Ленинграда и пленники концентрационных лагерей. О работниках тыла власти также не забыли.
Ранее в Госдуме предложили отменить НДС для компаний, отправляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса. Соответствующий законопроект разработал замглавы комитета по строительству и ЖКХ Николай Алексеенко.