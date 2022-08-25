Диетолог Калинчев предупредил о главной опасности популярного завтрака

Одним из популярных продуктов на завтрак являются хлопья или мюсли. Но из-за быстрых углеводов в составе данная пища может негативно сказаться на здоровье, заявил диетолог Алексей Калинчев в беседе с URA.RU.
Хлопья и мюсли не рекомендуется есть людям, у которых есть лишний вес. Данный вид завтрака способен испортить фигуру, если регулярно употреблять его в пищу. Диетолог предложил более полезную пищу.
«Лучше съесть кашу, а не хлопья и мюсли. Но детям и молодым людям без лишнего веса они вполне подходят на завтрак и перекус», — отметил Калинчев.
Кандидат медицинских наук Сергей Чудаков назвал лучшее время для завтрака в жаркую погоду. Первый прием пищи должен состояться до 07:00, но еда не должна быть высокоуглеводной.