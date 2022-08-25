Энтони Блинкен назначил Филипа Рикера своим советником по переговорам на Кавказе

Должность старшего советника госсекретаря США по переговорам на Кавказе занял кадровый дипломат Филип Рикер. Он же станет сопредседателем Минской группы ОБСЕ от США.
«Я назначаю... Филипа Рикера старшим советником по переговорам на Кавказе. В этом качестве... [он] будет сопредседателем Минской группы ОБСЕ от США и ведущим переговорщиком от американской делегации на Женевских международных дискуссиях в этот критический период», — заявил американский госсекретарь Энтони Блинке.
Рикер с 2019 по 2021 год был исполняющим обязанности помощника американского госсекретаря по делам Европы и Евразии. После этого дипломата назначили на пост временного поверенного в делах США на территории Великобритании.