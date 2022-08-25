Депутат Алексеенко предложили отменить НДС для помогающих жителям Донбасса компаний

В России могут отменить НДС для компаний, поставляющих гуманитарную помощь в Луганскую и Донецкую Народные Республики. Соответствующий законопроект разработал заместитель руководителя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Николай Алексеенко.
Подробнее со ссылкой на текст документа об этом написало издание «Известия». По мнению парламентария, реализация инициативы поможет создать условия для увеличения объемов гумпомощи жителям Донбасса. Законопроект будет вынесен на рассмотрение в Госдуму в ближайшее время.
«Такие поставки чаще всего носят не коммерческий, а гуманитарный характер. Мы уже повсеместно поддерживаем волонтеров, логично поддержать и юридические лица, осуществляющие такую волонтерскую деятельность», — прокомментировал депутат Александр Якубовский.
Он добавил, что сперва стоит ввести упрощенный налоговый режим на отдельные категории товаров. После этого придет время составить полноценный список вещей и услуг, при предоставлении которых организации можно будет освобождать от НДС.
Ранее миссия «Единой России» передала жителям Херсонской области очередную партию гуманитарной помощи. За все время с начала спецоперации по защите Донбасса было собрано около 750 тонн предметов первой необходимости.