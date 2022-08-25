Politico: Шольц и Макрон тайно борются за мирное урегулирование украинского кризиса

По словам обозревателя Муджтабы Рахмана, Шольц и Макрон тайно противостоят странам Балтии и Польше. Они желают как можно скорее завершить украинский кризис путем переговоров, однако вынуждены скрывать это. При этом Франция и Германия вряд ли перейдут к открытым заявлениям, пока Соединенные Штаты поддерживают Украину.