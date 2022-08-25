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Politico: Шольц и Макрон тайно борются за мирное урегулирование украинского кризиса

Политика
Politico: Шольц и Макрон тайно борются за мирное урегулирование украинского кризиса

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц вынуждены тайно бороться с «ястребами» Европейского союза, скрывая свое отношение к украинскому кризису. Об этом говорится в материале издания Politico.

По словам обозревателя Муджтабы Рахмана, Шольц и Макрон тайно противостоят странам Балтии и Польше. Они желают как можно скорее завершить украинский кризис путем переговоров, однако вынуждены скрывать это. При этом Франция и Германия вряд ли перейдут к открытым заявлениям, пока Соединенные Штаты поддерживают Украину.

«За публичными заявлениями о поддержке Украины скрывается тихое перетягивание каната между Германием, Францией и — до отставки премьер-министра Марио Драги — Италией с одной стороны, и Польшей, странами Балтии, Скандинавии и Финляндией — с другой», — заявил Рахман.

Россия также надеется, что кризис на Украине разрешится дипломатическим путем. Однако, как отметил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, сперва должны быть выполнены цели спецоперации.

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