Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц вынуждены тайно бороться с «ястребами» Европейского союза, скрывая свое отношение к украинскому кризису. Об этом говорится в материале издания Politico.
По словам обозревателя Муджтабы Рахмана, Шольц и Макрон тайно противостоят странам Балтии и Польше. Они желают как можно скорее завершить украинский кризис путем переговоров, однако вынуждены скрывать это. При этом Франция и Германия вряд ли перейдут к открытым заявлениям, пока Соединенные Штаты поддерживают Украину.
«За публичными заявлениями о поддержке Украины скрывается тихое перетягивание каната между Германием, Францией и — до отставки премьер-министра Марио Драги — Италией с одной стороны, и Польшей, странами Балтии, Скандинавии и Финляндией — с другой», — заявил Рахман.
Россия также надеется, что кризис на Украине разрешится дипломатическим путем. Однако, как отметил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, сперва должны быть выполнены цели спецоперации.