Бородина высказалась после гибели экс-участницы «Дома-2» Кочервей

Звезда телепроекта «Дом-2» Анастасия Кочервей была найдена мертвой в Петербурге около двух недель назад. Ведущая Ксения Бородина не прошла мимо трагедии.
Новость о смерти Кочервей шокировала ее коллег по «Дому-2». Многие уже не сомневаются, что тело принадлежит именно модели, хотя результаты генетической экспертизы еще неизвестны. Ксения Бородина опубликовала в соцсетях пост с черно-белой фотографией модели.
«Когда погибают молодые — это ужас», — написала ведущая.
Незадолго до трагических событий Анастасия Кочервей оставила сообщение своему другу, экстрасенсу Никите Турчину. Как оказалось, послание стало пророческим. Участник «Битвы экстрасенсов» предсказывал модели смерть еще два года назад, но девушка не обратила на это внимания.