Бородина высказалась после гибели экс-участницы «Дома-2» Кочервей

Новость о смерти Кочервей шокировала ее коллег по «Дому-2». Многие уже не сомневаются, что тело принадлежит именно модели, хотя результаты генетической экспертизы еще неизвестны. Ксения Бородина опубликовала в соцсетях пост с черно-белой фотографией модели.