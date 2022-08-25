Российский лейтенант предотвратил диверсию ВСУ на опорах автомобильного моста

Минобороны России продолжает рассказывать о подвигах отечественных военнослужащих в ходе спецоперации на Украине. Одним из отличившихся стал лейтенант Владислав Аланкин.
Во время передвижения колонны бронетехники лейтенант смог предотвратить диверсию украинских силовиков на опорах автомобильного моста. Пехотинцы под командованием Аланкина вычислили огневые точки боевиков и подавили их.
Одно из подразделений ВС России вступило в бой с ВСУ. Сержант Сергей Токарь получил серьезное ранение, но продолжил выполнять поставленные задачи. Командир отделения тяги минометной батареи Денис Стародубов попал под обстрел. Военнослужащий смог вывезти автомобиль в безопасное место, а затем продолжил доставлять боеприпасы на позиции.
В рамках спецоперации по защите Донбасса российские средства противовоздушной обороны смогли уничтожить семь беспилотников ВСУ в Херсонской области. Еще два снаряда были сбиты в течение суток.