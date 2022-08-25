Российский лейтенант предотвратил диверсию ВСУ на опорах автомобильного моста

Одно из подразделений ВС России вступило в бой с ВСУ. Сержант Сергей Токарь получил серьезное ранение, но продолжил выполнять поставленные задачи. Командир отделения тяги минометной батареи Денис Стародубов попал под обстрел. Военнослужащий смог вывезти автомобиль в безопасное место, а затем продолжил доставлять боеприпасы на позиции.