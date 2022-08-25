Кравец указала на разгульный образ жизни погибшей звезды «Дома-2» Кочервей

Бывшая участница «Дома-2» Анастасия Кочервей, тело которой достали из реки в Петербурге, вела разгульный образ жизни. Об этом в беседе с Пятым каналом рассказала модель Алена Кравец.
По словам светской львицы, Кочервей употребляла запрещенные вещества и часто меняла мужчин. А в последние несколько лет она активно пыталась подружиться с Кравец.
«Ей со многими роман приписывали, не только с моим мужем. Мне кажется, и так понятно, какой образ жизни Анастасия вела. Хотя в последние годы она стала ярой моей поклонницей, фанаткой и всячески пыталась подружиться со мной», — пояснила она.
Кравец не исключает, что к гибели Кочервей могли привести ее опасные знакомства.
«Я ей говорила, что не по той дорожке она идет. У нее была череда мужчин, причем она могла сразу с несколькими мужчинами общаться», — добавила модель.
Кравец уверена, что ее бывший муж, с которым якобы встречалась экс-участница «Дома-2», не причастен к ее смерти. По словам модели, Кочервей и ее экс-супруг перестали общаться еще много лет назад.
Тело Кочервей обнаружили в одной из рек Петербурга. Мать звезды отказывается верить в смерть дочери и надеется, что найденный в водоеме труп принадлежит другой женщине.