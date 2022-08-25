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В припаркованном автомобиле в Южно-Сахалинске обнаружили тело 71-летнего пенсионера

Происшествия
В припаркованном автомобиле в Южно-Сахалинске обнаружили тело 71-летнего пенсионера

В Южно-Сахалинске из автомобиля достали тело 71-летнего пенсионера. Правоохранители обнаружили мертвого мужчину на парковке около торгового комплекса на улице Сахалинского областного центра.

Региональное следственное управление начало доследственную проверку. При этом сообщается, что признаков преступления на месте происшествия обнаружено не было.

В настоящее время тело осматривают судмедэксперты. Со ссылкой на пресс-службу следственного управления издание «ИА Сах.ком» передало, что сейчас правоохранители выясняют детали произошедшего.

До этого стало известно а драке в Махачкале с участием известного ММА-блогера Асхаба Тамаева. Мужчина нарушил правила парковки, из-за чего на дороге образовался затор.

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