Луганские разведчики ликвидировали огневую точку ВСУ под Соледаром

Долговременная огневая точка украинских войск уничтожена в результате действий луганских военнослужащих под Соледаром. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.
Он стал свидетелем работы луганских разведчиков, корректировавших удары артиллерии по позициям украинских боевиков. Огонь производился с помощью противотанковых управляемых ракет. Для разведки солдаты использовали гражданские дроны Mavic.
«С ПТУР производится максимум два-три выстрела с одной позиции, потом меняем позиции, так как могут накрыть минометом, артиллерией, "Градом", может работать снайпер. Поражаем легкобронированную, бронированную технику противника, джипы, танки, доты», — поделились бойцы.
При этом, как рассказал ранее один из украинских военных, они не станут наступать на Херсон. Он объяснил это тем, что командование ВСУ осознает превосходство российской армии.