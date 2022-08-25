Сейсмологи зафиксировали землетрясение в море рядом с Сахалином

Подземные толчки магнитудой 5,2 произошли в море восточнее острова Сахалин. Об этом сообщили специалисты регионального филиала российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска.
По информации специалистов, очаг подземных толчков залегал на глубине 97 километров. Данных об ощутимости землетрясения не появилось. Власти Сахалина не сообщали о пострадавших и разрушениях.
Еще одно землетрясение магнитудой 5,5 произошло на днях в восточной части Бурятии. Эпицентр располагался в 24 километрах в Курумканском районе. Данных о пострадавших и ущербе не поступало от властей.