София Ротару опубликовала фотографию с любимым мужчиной

Певица София Ротару 20 лет назад похоронила своего супруга, музыканта Анатолия Евдокименко. Она тяжело пережила потерю мужа, найдя отдушину в сыне и внуках.
Наследнику певицы Руслану Евдокименко 24 августа исполнилось 52 года. Именно он является самым любимым мужчиной Ротару. Свои поздравления сыну артистка опубликовала в соцсетях, сопроводив их совместной фотографией.
На снимке Ротару буквально светится от счастья. Поклонники артистки назвали Евдокименко молодым красавцем, несмотря на его лысину.
В начале августа Ротару отпраздновала свой 75-летний юбилей. Этот день артистка провела в одиночестве, поскольку члены ее семьи разъехались по разным странам.
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