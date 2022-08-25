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София Ротару опубликовала фотографию с любимым мужчиной

Шоу-бизнес
София Ротару опубликовала фотографию с любимым мужчиной

Певица София Ротару 20 лет назад похоронила своего супруга, музыканта Анатолия Евдокименко. Она тяжело пережила потерю мужа, найдя отдушину в сыне и внуках.

Наследнику певицы Руслану Евдокименко 24 августа исполнилось 52 года. Именно он является самым любимым мужчиной Ротару. Свои поздравления сыну артистка опубликовала в соцсетях, сопроводив их совместной фотографией.

София Ротару опубликовала фотографию с любимым мужчиной

На снимке Ротару буквально светится от счастья. Поклонники артистки назвали Евдокименко молодым красавцем, несмотря на его лысину.

В начале августа Ротару отпраздновала свой 75-летний юбилей. Этот день артистка провела в одиночестве, поскольку члены ее семьи разъехались по разным странам.

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