Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Трое солдат получили ранения при атаке на военные базы США в Сирии

Армия
Трое солдат получили ранения при атаке на военные базы США в Сирии

Трое американских военнослужащих пострадали в результате ракетных обстрелов баз Green Village и Conoco на северо-востоке Сирии. В ответ на атаки Пентагон поднял в воздух вертолеты для нанесения ударов по боевикам, заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

По данным CENTCOM, солдаты подверглись нападению вечером по сирийскому времени. Предварительно, минимум за одной из атак стояли «поддерживаемые Ираном боевики», некоторые из которых погибли при ответном огне американцев.

«Ответ был соразмерным и решительным. США не ищут конфликта с Ираном, но мы продолжим принимать меры, которые необходимы для защиты наших людей», — добавляется в заявлении.

Центральное командование продолжает следить за развитием ситуации. Сведений о состоянии пострадавших американских бойцов не приводилось.

сша и сирия военные базы сша иранские боевики
Военкоры ФАН
Солнцепёк