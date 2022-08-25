Супруги из Салехарда получили денежную выплату в честь изумрудной свадьбы

Семья Мороз отпраздновала изумрудную годовщину свадьбы. Поздравить юбиляров поспешил глава Салехарда Алексей Титовский, пишет сайт «Ямал-Медиа».
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов учредил новую выплату парам, которые вместе прожили от 50 до 70 лет. Сумма выплат равна количеству лет в браке. Еще одним условием является 15-летний стаж работы в регионе.
Супруги Мороз получили от властей Ямала выплату в размере 55 тысяч рублей. Валентина призналась, что до сих пор ругается с мужем, но по пустякам. Серьезных разногласий юбилярам удается избегать.
В начале августа седьмую годовщину свадьбы отпраздновали олимпийская чемпионка по фигурному катанию в танцах на льду Татьяна Навка и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Спортсменка призналась, что за все годы брака их чувства друг к другу не угасли.