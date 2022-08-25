Супруги из Салехарда получили денежную выплату в честь изумрудной свадьбы

В начале августа седьмую годовщину свадьбы отпраздновали олимпийская чемпионка по фигурному катанию в танцах на льду Татьяна Навка и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Спортсменка призналась, что за все годы брака их чувства друг к другу не угасли.