Певцов: у покинувших Россию артистов не должно быть второго шанса на отечественном ТВ

Артист назвал такое развитие недопустимым. По его мнению, предпочтение надо отдавать талантливой патриотичной молодежи. Что касается рассчитывающих на второй шанс знаменитостей-предателей, им Певцов посоветовал выстраивать карьеру с самых низов.