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Певцов: у покинувших Россию артистов не должно быть второго шанса на отечественном ТВ

Шоу-бизнес
Певцов: у покинувших Россию артистов не должно быть второго шанса на отечественном ТВ

Перспектива возвращения на российское телевидение уехавших за границу звезд возмутила актера Дмитрий Певцова. Своим мнением он поделился в ходе интервью для портала Общественная Служба Новостей.

Артист назвал такое развитие недопустимым. По его мнению, предпочтение надо отдавать талантливой патриотичной молодежи. Что касается рассчитывающих на второй шанс знаменитостей-предателей, им Певцов посоветовал выстраивать карьеру с самых низов.

«Второй шанс на что? На те же рейтинговые часы в эфирах, главные роли в ведущих театрах и лучшие концертные площадки? Обойдутся. У нас полно талантливой и патриотичной молодежи. Им — именно им дорога! А эти "клопы" пусть начинают сначала, если гордынька позволит», — сказал актер.

Напомним, 20 августа в эфире Первого канала показали интервью шоумена Ивана Урганта. Телеведущий предстал перед зрителями впервые после начала спецоперации по защите Донбасса.

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