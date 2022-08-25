Певцов: у покинувших Россию артистов не должно быть второго шанса на отечественном ТВ

Перспектива возвращения на российское телевидение уехавших за границу звезд возмутила актера Дмитрий Певцова. Своим мнением он поделился в ходе интервью для портала Общественная Служба Новостей.
Артист назвал такое развитие недопустимым. По его мнению, предпочтение надо отдавать талантливой патриотичной молодежи. Что касается рассчитывающих на второй шанс знаменитостей-предателей, им Певцов посоветовал выстраивать карьеру с самых низов.
«Второй шанс на что? На те же рейтинговые часы в эфирах, главные роли в ведущих театрах и лучшие концертные площадки? Обойдутся. У нас полно талантливой и патриотичной молодежи. Им — именно им дорога! А эти "клопы" пусть начинают сначала, если гордынька позволит», — сказал актер.
Напомним, 20 августа в эфире Первого канала показали интервью шоумена Ивана Урганта. Телеведущий предстал перед зрителями впервые после начала спецоперации по защите Донбасса.