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Диетолог Бобровский объяснил вред чрезмерного употребления кукурузы

Общество
Диетолог Бобровский объяснил вред чрезмерного употребления кукурузы

Вареная кукуруза является полезным продуктом, который содержит большое количество витаминов и минералов. Можно ли есть ее часто, рассказал диетолог Андрей Бобровский в беседе с радио Sputnik.

Кукуруза содержит много клетчатки. Данный компонент влияет на здоровье сердечно-сосудистой, пищеварительной и нервной системы. Но кукуруза не подходит для ежедневного употребления. Данный продукт является высококалорийным.

«Именно в сезон несколько раз в неделю ее можно есть. Порция взрослого человека – около 200 граммов, то есть одного початка будет вполне достаточно, чтобы получить суточную норму. Однократное превышение нормы вызовет симптомы переедания: тяжесть в желудке, повышенное газообразование, несварение. Если регулярно превышать норму, может появиться избыточный вес», — предупредил Бобровский.

В России продолжает держаться жаркая погода. Врачи советуют отдавать предпочтение сезонным овощам и фруктам. А вот употребление сладкого следует ограничить из-за риска появления отеков.

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